- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca, in ultimele trei zile, Forțele Aeriene Romane au executat doua misiuni de poliție aeriana, in urma detectarii unor activitați aeriene deasupra Marii Negre.In perioada 17-19 februarie aeronave de tip F-16 Fighting Falcon si MiG-21 LanceR din cadrul Forțelor…

Doua misiuni de poliție aeriana au fost executate de Forțele Aeriene Romane in ultimele trei zile in urma detectarii unor activitați aeriene deasupra Marii Negre.

- Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au ajuns la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Potrivit MApN, detașamentul german, format din aproximativ 60 de militari (piloți și personal tehnic) și aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, alaturi de militarii Forțelor Aeriene…