România a semnat contractul pentru cele 32 de avioane F-16 din Norvegia. Primele aeronave vin la sfârşitul anului viitor Ministerul Apararii Nationale anunta vineri, 4 noiembrie, ca a semnat contractul de achiziție a 32 de avioane F-16 de la Guvernul Regatului Norvegiei, in valoare de 388 de milioane de euro. Primele aeronave vor fi livrate spre sfarsitul anului 2023. Ministerul Apararii precizeaza ca a convenit cu reprezentanții norvegieni contractul de achiziție a 32 de avioane F-16 in configurația M6.5.2, motoare de rezerva și suport logistic. Potrivit MApN, valoarea contractului semnat astazi cu Guvernul Regatului Norvegiei este de 388 milioane euro și se va derula pe o perioada de trei ani, primele aeronave… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

