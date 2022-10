Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece state membre sau partenere ale NATO, printre care si Romania, au semnat joi o scrisoare de intentie pentru achizitionarea comuna de sisteme de aparare aeriana din categoria sistemelor Arrow 3 si Patriot, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Ceremonia de semnare a European Skyshield Initiative…

- Europenii cer PLAFONAREA prețului la gaz: ROMANIA se afla printre statele care au semnat Europenii cer PLAFONAREA prețului la gaz: ROMANIA se afla printre statele care au semnat Miniștrii Energiei din 15 state europene, printre care și țara noastra, au semnat o scrisoare adresata CE prin care se cere…

- Un grup de state al UE cer Comisiei Europene sa produca in aceasta saptamana un plan de plafonare a pretului gazelor rusesti la nivelul Uniunii, potrivit unui proiect de scrisoare vazut de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Germania a initiat convorbiri pentru a achizitiona sistemul de aparare antiracheta Arrow 3 de la Israel in cadrul eforturilor Berlinului de a-si consolida fortele armate dupa invazia Rusiei in Ucraina, a declarat luni premierul israelian Yair Lapid in cursul unei vizite in capitala germana, transmite…

- Presa de stat din Rusia, care citeaza un oficial militar rus, susține ca Turcia a semnat un nou contract de achiziție de sisteme antiaeriene S-400, intr-un moment in care NATO, din care Turcia face parte, incearca sa izoleze Rusia și sa-i minimizeze influența dupa declanșarea razboiului din Ucraina.…