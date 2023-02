O racheta lansata de pe o nava a Federației Ruse din Marea Neagra, a traversat, vineri, spațiul aerian al Ucrainei, al Republicii Moldova, pana la 35 de kilometri de granița Romaniei. Ministerul Apararii din Romania a comunicat ca a redirecționat doua aeronave MiG-21 LanceR ale Forțelor Aeriene Romane din serviciul de lupta Poliție Aeriana sub […] The post Romania a ridicat MIG-urile de lupta. O racheta ruseasca, lansata din Marea Neagra, a trecut razant pe langa noi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .