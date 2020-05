România a ratat șansa: Norvegia spune că nu s-a reaprins epidemia, după redeschiderea școlilor Redeschiderea gradinitelor si a scolilor din Norvegia in luna aprilie nu a reaprins epidemia cauzata de noul coronavirus pana in acest moment, au afirmat luni autoritatile sanitare din aceasta tara nordica, al caror anunt a diminuat astfel o parte dintre ingrijorarile populatiei, informeaza AFP. Norvegia s-a numarat printre primele tari din Europa care au adoptat masuri de relaxare a restrictiilor, redeschizand pe 20 aprilie ''barnehager'' - echivalentul creselor si gradinitelor -, iar apoi, o saptamana mai tarziu, scolile din ciclul primar, in care invata copii cu varste cuprinse intre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

