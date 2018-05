Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES Oana Ghita transmite: Trupa The Humans, care reprezinta Romania la Eurovision 2018, va prezenta, joi seara, un show despre care regizorul Petre Nastase afirma ca aminteste de umanitatea lucrurilor simple, solista formatiei Cristina Caramarcu apreciind ca scena de la Lisabona…

- Eurovision 2018 – Semifinala 2 – In aceasta seara se desfasoara cea de-a doua semifinala a concursului muzical Eurovision, semifinala in care va participa si Romania, insa vestile nu sunt deloc bune.

- Trimisul special al AGERPRES Oana Ghita transmite: Trupa The Humans, ce reprezinta Romania la Eurovision 2018, va canta joi, in semifinala a doua, pentru un loc in finala cantecului european. Artistii romani au cantat, miercuri seara, piesa "Goodbye", in show-ul dedicat juriului de specialitate.…

- The Humans au avut a doua sesiune de repetiții pentru semifinala concursului Eurovision vineri, pe 4 mai. Artiștii sunt mulțumiți de modificarile aduse show-ului, realizate la cerința lor dupa prima tura de repetiții. „Suntem foarte mulțumiți ca am reglat toate detaliile spectacolului. Luminile, cadrele…

- EUROVISION 2018 LIVE VIDEO TVR: Marti seara, artisti din 19 tari vor urca pe scena de la Altice Arena din Lisabona, in prima semifinala a concursului: Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania (in prima parte a show-ului), Armenia, Austria, Croatia,…

- Eurovision 2018 are deja șase țari calificate in finala care va avea loc in data de 12 mai, la Lisabona, in Portugalia. La concursul Eurovision 2018 participa 43 de tari. 19 dintre acestea concureaza in prima semifinala, cea care va avea loc in data de 8 mai, iar celelalte 18 tari vor concura in cea…

- Duminica s-a decis cu ce se prezinta Romania in concursul Eurovision 2018, la Lisabona. Decizia a aparținut de aceasta data integral publicului, care a avut o ora la dispoziție sa voteze telefonic. Piesa „Goodbye” a primit 3277 de voturi. Compusa de Alexandru Matei si Alin Neagoe, pe versurile textierei…