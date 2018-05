Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2018, grupul The Humans, urca joi seara, in a doua semifinala a concursului muzical, pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia, iar evenimentul va fi transmis in direct pe TVR 1, TVR HD, TVR International si TVR+, incepand cu ora 22.00.

- Reprezentantii Romaniei urca pe scena Eurovision Reprezentantii României, formatia "The Humans", urca astazi, pe scena Eurovision. De la Lisabona, transmite Bogdan Crutescu. Pe scena Altice Arena din Lisabona, pe care au cântat printre altii Andrea Bocelli,…

- Eurovision 2018 debuteaza diseara, la Lisabona, cu cea de-a 63-a ediție. Prima semifinala a concursului va aduce pe scena artisti din 19 tari. Romania este reprezentata de The Humans, care va urca pe scena joi, in cadrul celei de-a doua semifinale. Trupa va concura cu melodia „Goodbye”. Reprezentantii…

- Reprezentanții României la concursul Eurovission 2018, de la Lisabona, trupa The Humans, vor urca pe scena chiar în cea de-a doua semifinala a competiției.Totuși, delegația României a avut un program foarte încarcat înca de la sosirea în Lisabona, marți,…

- Reprezentantii Romaniei la Eurovision, membrii trupei The Humans, vor celebra 100 de ani de la Marea Unire pe scena concursului, intr-un mod "cu totul special", a anuntat solista formatiei, Cristina Caramarcu. Potrivit unui comunicat al TVR transmis AGERPRES, The Humans au urcat vineri…

- Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au avut, marti, prima repetitie pe scena concursului, care are loc la Altice Arena din Lisabona, Portugalia, informeaza TVR.

- Artiștii trupei "The Humans" au invațat cum se calculeaza pașii de coregrafie pe note muzicale. Nu le-a ieșit din prima, dar mai au o luna la dispoziție sa repete. Reprezentanții Romaniei vor canta in a doua semifinala a concursului Eurovision.

- Cristina Caramarcu si Alex Cismaru, doi dintre membrii trupei The Humans, care va reprezenta Romania la Eurovision 2018, au vorbit la Adevarul Live despre experienta Selectiei Nationale si cum cum se pregatesc pentru competitia muzicala, care va avea loc la Lisabona in luna mai.