Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre UE cu cel mai mare deficit de cont curent in trimestrul al doilea au fost Franta (sase miliarde euro), Grecia (4,7 miliarde euro) si Romania (4,6 miliarde euro), arata datele publicate luni de Eurostat, potrivit agerpres.ro. Conform acestor date, in perioada aprilie-iunie 2021,…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 262,35 milioane de euro in primele sase luni din acest an, in crestere cu peste 40% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au fost de 186,95 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Romania are o oportunitate uriasa de a finanta proiectele pe digitalizare prin PNRR, avand la dispozitie 1,9 miliarde de euro, a declarat, miercuri, Barna Tanczos, ministrul interimar al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in cadrul evenimentului "Ghiseul.ro - 10 ani de plati online". "Fara doar…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune ca aprobarea PNRR de catre Comisia Europeana pare „o acceptare din mila”. „In ultimul ceas, printre ultimele state europene, avem in final un plan acceptat. Romania merita mai mult. Romania putea mai mult. Uitandu-ma la mesajele transmise de președintele Comisiei…

- Luna iulie a acestui an a fost cea mai buna luna de vara pentru vacanțe in strainatate, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. Romanii au lasat in afara circa 561 milioane euro, fiind peste nivelul inregistrat in iulie 2019, cel mai bun an pentru turism, de 452 mil. euro.Totuși, biletele de avion…

- ​Românii au cheltuit 1,8 miliarde de dolari pentru educație în 2020, iar pâna la finalul anului 2025 acestea vor depași 2,2 miliarde de dolari, conform unui raport PayU, liderul plaților online din România. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- CARAS-SEVERIN – Economia „bubuie”: romanii au ajuns sa munceasca doar ca sa aiba ce sa manance, investiții – IOC, locuri de munca spre deloc, viitor amanetat! „Ghinion!“ – cu aceste cuvinte dure caracterizeaza senatorul Ion Mocioalca economia tarii! Masurile luate in ultimul an și jumatate de guvernele…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca la baza deciziei sale de a-l remania pe ministrul Alexandru Nazare stau anumite proiecte intarziate, inclusiv proiecte care imbunatațesc atragerea fondurilor europene. Din datele existente la Ministerul Finanțelor reiese ca in 2021 sunt șanse ca atragerea de fonduri…