- Asta arata datele Institutului National de Statistica. In acest ritm, am ramas fara un sfert din populatie in ultimul sfert de secol. Sociologii sustin ca plecarea meseriasilor, a elitelor, a oamenilor de calitate profesionala si intelectuala a lasat in urma un dezechilibru, iar incompetența este mult…

- S-a umplut tara de harburi. Trei sferturi din masinile care circula pe sosele din Romania sunt mai vechi de 10 ani, arata un raport al Institutului National de Statistica. In acelasi timp, analiza releva ca numarul accidentelor a crescut in 2017.

- Informatiile de la urmatorul recensamant al populatiei si locuintelor din Romania, programat pentru anul 2021, ar putea fi culese in format electronic pentru a se reduce perioada de publicare a datelor, a declarat, miercuri, Tudorel Andrei, presedintele Institutului National de Statistica (INS).

- Cinci institutii de invatamant superior din Romania sunt incluse in clasamentul universitatilor din tarile in curs de dezvoltare, potrivit Times Higher Education. Printre acestea se afla Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca si Universitatea de Vest din Timisoara. Statele care ocupa cele mai multe…

- Circa 281.000 de persoane din Romania declarau in 2017 ca vor sa munceasca, dar nu cautau de lucru sau nu erau disponibile sa inceapa lucrul, numarul celor din aceasta categorie fiind in scadere cu 19,5% fata de anul precedent, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS),…

- Studenții și profesorii facultaților din cadrul Universitații din București vor intra de joi in greva japoneza in semn de protest fața de decizia Ministerului Educației de a reduce numarul de locuri bugetate in universitațile din Consorțiul Universitaria. ”Prin votul unanim al Senatului Universitatii,…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,5% in zona euro si cu 2,3% in UE, in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 14,3%, potrivit datelor publicate vineri…