Stiri pe aceeasi tema

- Producția de țiței a scazut in Romania cu aproape 5% in primele luni din 2022: Cresterea dependentei de importuri, greu de evitat pe termen mediu si lung Producția de țiței a scazut in Romania cu aproape 5% in primele luni din 2022: Cresterea dependentei de importuri, greu de evitat pe termen mediu…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol tep , cu 23.100 tep 4,6 mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform Institutului National de Statistica INS .Importurile de titei s au ridicat, in perioada mentionata, la…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep (4,6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au ridicat,…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep (4,6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a importat, in primele doua luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 500.400 tone echivalent petrol (tep), cu 16,9% (72.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a importat, in primele doua luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 500.400 tone echivalent petrol (tep), cu 16,9% (72.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- Consumul national de energie electrica al Romaniei a scazut cu 1,8% in primele doua luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica. Consumul industrial a fost mai mic cu 2,1%, in timp ce populatia a utilizat cu 1,1% mai…

- RUXX, noul serial produs de HBO Max si filmat in Romania, va avea premiera pe 8 martie, odata cu lansarea noii platforme de streaming. Productia originala HBO Max, scrisa de Vera Ion si regizata de Iulia Rugina si Octav Gheorghe, are opt episoade, cu o durata de 45 de minute fiecare. Primele doua episoade…