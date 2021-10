Stiri pe aceeasi tema

- Franta a trimis Romaniei medicamente necesare tratarii pacientilor bolnavi de COVID din sectiile ATI, in urma solicitarii de ajutor international venite din partea tarii noastre. Ajutorul a sosit, duminica, la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei - Ciolpani (CNCCI).

- CNSU a aprobat solicitarea de asistența internaționala prin Mecanismul European de Protecție Civila, constand in medicamente, echipamente si echipaje medicale necesare pentru tratarea pacienților cu forme grave de COVID-19. Avand in vedere nevoia acuta de asigurare a medicației și echipamentelor necesare…

- Austria va trimite 1.075 de colete cu medicamente pentru asistența de urgența in Romania. Totodata, Franța va ajuta cu 89.030 de flacoane de medicamente, 18 ventilatoare mecanice, echipamente și accesorii...

- Romania suspenda toate operațiile care nu sunt urgențe din spitalele publice și cere țarilor UE ajutor pentru medicamente, posibil și pentru concentratoare de oxigen prin Mecanismul de Protecție Civila al UE. Raed Arafat spune ca nu exclude transferul unor pacienți Covid in strainatate ca excepție,…

- Certificatul verde COVID: Cum va fi verificat in aplicația STS din Romania și de unde se poate descarca Certificatul verde COVID: Cum va fi verificat in aplicația STS din Romania și de unde se poate descarca Persoanele care merg la restaurant, nunta, eveniment sportiv, spectacol sau concert vor trebui…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a exclus categoric carantinarea naționala pe teritoriul Romaniei in valul al patrulea al pandemiei.Intrebat de jurnaliști daca se va mai aplica lockdown in Romania in valul Delta, Raed Arafat aa raspuns ca „nu, pentru ca avem alte mecanisme acum si sa…

- Raed Arafat a vorbit despre situația Covid-19 din țara noastra, cat și despre necesitatea celei de-a treia doze de vaccin. Potrivit șefului DSU, decizia ii aparține Agenției Europene pentru Medicamente. Astfel, in cazul in care va fi aprobata, doza a treia va fi administrata și in Romania. “E posibil…