România a primit din partea Franței medicamente pentru bolnavii de Covid Romania se afla la rascruce: spitalele pline, infectarile la zi cresc, iar statul nu știe ce masuri sa mai ia pentru a pune capat acestei pandemii. In ajutorul statului roman vine Franța, care va oferi medicamente necesare tratarii pacientilor bolnavi de COVID din sectiile ATI. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat ca aceste actiuni se fac sub coordonarea Protectiei civile europene. „Noi, de la inceput, am discutat cu doamna ambasador al Frantei (Laurence Auer – n.r.) si cu colegii de la Protectia Civila Franceza, Protectia Civila Europeana, Ministerul Sanatatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

