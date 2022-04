Romania a primit 42 de miliarde de euro de la UE in perioada de cand face parte din Uniunea Europeana și așteapta alți bani din PNRR. Alte aproape 30 de miliarde de euro vor veni prin intermediul PNRR, precizeaza Guvernul Romaniei. „Romania a beneficiat pana acum de la Uniunea Europeana de aproape 42 de miliarde de euro net, bani europeni utilizați in diferite proiecte care au contribuit la reducerea unor decalaje de dezvoltare și au stimulat inițiativa privata. In contextul global actual, in care efectele economice și sociale ale pandemiei se suprapun cu criza energetica și cea umanitara provocate…