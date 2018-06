Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a fost numit președintele Consiliului Guvernatorilor, la Banca Europeana pentru Investiții (BEI), in cadrul reuniunii anuale desfașurata vineri, la Luxembourg. Ministrul Finantelor reprezinta Romania in conducerea BEI in calitate de guvernator, potrivit unui comunicat al MFP. Președinția Consiliului Guvernatorilor BEI este asigurata de fiecare stat membru prin rotație, in conformitate cu protocolul stabilit de Consiliul Uniunii Europene. Aceasta este preluata in cadrul reuniunii anuale a Consiliul Guvernatorilor BEI și se exercita incepand din ziua…