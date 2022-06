Stiri pe aceeasi tema

- Romania a crescut de la o medie de 300 de cazuri COVID pe zi la 400, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „Germania inregistreaza 100.000 de cazuri pe zi, dar semnul bun este ca nevoia de servicii medicale spitalicești și mai ales de terapie intensiva a fost minimala in ciuda numarului mare…

- Guvernele Uniunii Europene intensifica presiunile asupra Pfizer și a altor producatori de vaccinuri COVID-19 pentru a renegocia contractele, avertizand ca milioane de seruri care nu mai sunt necesare ar putea fi irosite, potrivit unor oficiali UE și unui document. Fii la curent cu cele mai…

- Cu doar cateva mii de romani care se vaccineaza in decurs de o saptamana (cateva sute cu prima doza), Romania are inca depozitele pline de doze de vaccin anti-COVID. Totuși, țara noastra mai trebuie sa primeasca (și sa plateasca) zeci de milioane de doze de vaccin Pfizer, in baza contractului negociat…

- Polonia nu are niciun ”motiv coerent” sa invoce forta majora intr-un contract existent pentru a nu mai plati mai multe vaccinuri impotriva COVID-19 de la Pfizer, a declarat un oficial al Comisiei Europene pentru Reuters. In aprilie, ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a declarat ca Varsovia…

- Deputatul Mihai Fifor, președinte al filialei Arad a Partidului Social Democrat (PSD), aduce acuzații grave in scandalul legat de achiziționarea unui numar foarte mare de vaccinuri anti-COVID, ”cu mult peste necesarul Romaniei”. Social-democratul scrie in mediul online ca acesta este ”cel mai mare tun…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat vineri ca doreste renegocierea vaccinurile-de-1-miliard-de-euro-cumparate-de-romania-ascund-date-socante_2316090.html" target="_blank">contractelor de achizitie a vaccinurilor impotriva COVID-19, precizand ca acestea sunt valabile pana in 2023 si prevad…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca doreste renegocierea contractelor de achizitie a vaccinurilor anti-COVID, precizand ca acestea sunt valabile pana in 2023 si prevad cumpararea unor cantitati mari.

- Romania nu a depașit valul cinci al pandemiei de coronavirus, deși numarul de cazuri scade de la o zi la alta. Oamenii se imbolnavesc in continuare de Covid-19, iar in acest context ministrul Sanatații a vorbit despre probabilitatea ca in Romania sa fie introduse din nou restricții. Alexandru Rafila…