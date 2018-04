România a pierdut peste 10.000 de locuitori într-o LUNĂ! Prin comparatie, in februarie 2017, sporul natural negativ a fost de 9.693 de persoane, scrie News.ro. In februarie 2018 s-au nascut 12.691 de copii, cu 4.437 mai putini decat in ianuarie 2018 si cu 325 mai putini decat in februarie 2017. Totodata, s-au inregistrat 22.828 decese, cu 795 mai putine decat in luna ianuarie 2018 si cu 119 mai multe fata de luna februarie 2017. Mortalitatea infantila din Romania a scazut in februarie 2018 fata de aceeasi luna a anului trecut, fiind inregistrate 94 de decese ale unor copii cu varsta de sub un an, cu 11 mai putine decat in urma cu un an. In luna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

