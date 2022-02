Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de rugby a Romaniei o va infrunta astazi pe Spania, la Madrid, intr-o partida din Rugby Europe Championship. Duelul va incepe la 13:45 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 2. Duelul din Spania e de o importanța aparte pentru „stejari”, care pot face…

- Chiar daca Timisoara fotbalistica nu mai are realizari cu care sa se laude in ultima vreme, nici arena decenta unde sa si le etaleze pana la urma, profesionistii din zona ajung in continuare in colectivul primei reprezentative. Astfel, timisoreanul Miodrag Todorov, preparator fizic la Academia Politehnicii,…

- Romania pastreaza sanse bune sa ajunga la urmatoarea editie a Mondialului de rugby dupa victoria muncita de ieri in fata Portugaliei. „Stejarii” au fost condusi la pauza, scor 13-22, dar au revenit spectaculos si s-au impus cu 37-27, in meciul de Rugby Europe Championship disputat pe arena „Arcul de…

- Romania a inceput cu dreptul Rugby Europe Championship 2022, competitie-criteriu pentru calificarea la Mondiale. „Stejarii” s-au impus cu 34-25 (24-7) in fata Rusiei pe arena „Arcul de Triumf” iar printre protagonistii partidei a fost si Gabriel Rupanu. Componentul lui SCM Timisoara a marcat un eseu…

- ​​Fostul capitan si selectioner al echipei nationale a României, Gheorghe Hagi, considerat "Regele" fotbalului românesc, împlineste, sâmbata, 57 de ani."Regele" fotbalului românesc s-a nascut la 5 februarie 1965, la Sacele.Palmaresul lui Hagi…