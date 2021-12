România a pierdut circa 46.000 hectare de pajişti, după 2007 Deși Romania s-a angajat sa mențina suprafața totala ocupata cu pajiști la momentul aderarii la Uniunea Europeana, aceasta a tot scazut de la an la an. Intre 2007 și 2019, au disparut 46.000 hectare de pajiști, o suprafața mai mare decat cea a municipiilor Oradea, Satu Mare, Tirgu Mureș și Timișoara la un lov, potrivit Asociatiei Grupul Milvus. Conform dateor oficiale, Romania are o suprafața de 4,8 milioane hectare de pasuni si fanete. “Conservarea pajistilor este importanta atat pentru biodiversitate, cat si pentru comunitatile care le gestioneaza si care depind de aceste ecosisteme pentru subzistenta.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

