Stiri pe aceeasi tema

- Romania implicata intr-o vasta operatiune Europol impotriva ISIS Foto: europol.europa.eu. Oficiul European de Politie (Europol) a anuntat ca o operatiune internationala a dat o lovitura serioasa masinii de propaganda pe internet a gruparii militante Statul Islamic (SI).…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat, joi, ca se asteapta ca in urmatoarele zile sa aiba loc noi operatiuni impotriva militantilor retelei teroriste Stat Islamic (SI) din Siria, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 36 de militanti ai retelei teroriste Stat Islamic au murit in urma unui atac aerian efectuat de fortele irakiene la data de 19 aprilie asupra unor pozitii ocupate de jihadisti in Siria, a anuntat duminica, un purtator de cuvant al Armatei irakiene, informeaza The Associated Press.

- Politistii au facut 18 perchezitii in patru judete din Romania si cinci perchezitii in Austria pentru destructurarea unei retele de trafic de migranti constituita de un cetatean pakistanez si sprijinita de lucratori de politie din Vama Nadlag. Din grupare fac parte cel putin 15 cetateni romani, anchetatorii…

- Peste 1.000 de militanti din statele membre ale Uniunii Europene lupta pentru organizatia terorista Stat Islamic, iar 800 dintre acestia provin din Balcani, potrivit datelor prezentate luni de Oficiul European de Politie (Europol), relateaza site-ul agentiei Novinite.

- Abu Bakr al-Baghdadi este ranit si a cedat cateva luni conducerea retelei teroriste Stat Islamic, liderul terorist fiind tratat intr-un spital din nord-estul Siriei, afirma oficiali din cadrul serviciilor secrete irakiene citati de cotidianul Al-Sabah.

- Razvan Burleanu este audiat la sectia 9 de Politie ca urmare a unor plangeri depuse impotriva lui. Trei dintre fostii angajati au depus plangere impotriva lui, iar acestia il acuza ca nu a pus in aplicare decizii ale judecatorilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Lupta impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic intra intr-un nou stadiu, a carui implementare presupune intensificarea eforturilor internationale, a declarat, joi, seful Biroului ONU pentru Combaterea Terorismului, informeaza site-ul agentiei Tass.