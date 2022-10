Stiri pe aceeasi tema

- ”Alaturi de prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca ma aflu in Bulgaria unde am participat la evenimentul de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului Grecia-Bulgaria, alaturi de alti lideri regionali si europeni, dar si de reprezentanti ai companiilor operatoare in sectorul energetic din statele…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca prin finalizarea interconectorului Grecia – Bulgaria se asigura diversificarea surselor si a rutelor de aprovizionare si este intarita securitatea energetica. “Finalizarea interconectorului Grecia – Bulgaria este un pas foarte important pentru designul pietei…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca va efectua maine o vizita in Bulgaria pentru a participa la evenimentul de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului Grecia-Bulgaria, cu acest prilej urmand sa aiba intrevederi cu presedintele Republicii Bulgare, Rumen Radev si premierul bulgar interimar Galab…

- ”Inaugurarea Interconectorului Grecia-Bulgaria este un moment pe care il asteptam cu mult interes si speranta si care va deschide o etapa importanta in eforturile pe care le facem impreuna la nivel european pentru a ne asigura necesarul in plan energetic reducand, in acelasi timp, dependenta de gazul…

- Vladimir Putin a pus razboiul din Ucraina pe seama prabușirii Uniunii Sovietice. Președintele Rusiei a facut aceste comentarii șefilor serviciilor de informații din țarile fostei URSS, cunoscute și sub numele de Comunitatea Statelor Independente (CSI), noteaza The Telegraph. Putin a spus la o intalnire…

- Luni, 5 septembrie, Kremlinul a declarat ca sancțiunile occidentale sunt de vina pentru oprirea completa a gazoductului Nord Stream 1 dintre Rusia și Germania. Intr-o conferința telefonica cu reporterii, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca sancțiunile „provoaca haos” in…

- Un consilier de clasa I din Compartimentul Atelier de Urbanism al Primariei Timișoara, poreclit “Micul Fritz,” se arata deranjat de utrenia de dimineața de la Catedrala Metropolitana, aflata peste drum, conform unor dezvaluiri facute de Renașterea banațeana. Mai mulți timișoreni critica decibelii ridicați…

- Președinții Vladimir Putin și Tayyip Erdogan s-au intalnit pentru a doua oara in doua saptamani, dupa ce Turcia a contribuit la medierea unui acord pentru reluarea exporturilor de cereale din Ucraina, care au fost blocate de invazia Rusiei. Intalnirile dintre cei doi barbați subliniaza legaturile complexe…