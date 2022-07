România a obţinut o nouă victorie în precalificările EuroBasket 2025 Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins echipa Albaniei, cu scorul de 76-62 (21-18, 20-20, 15-8, 20-16), duminica seara, la Durres, in ultimul sau meci din Grupa B a primei faze a precalificarilor Campionatului European - FIBA EuroBasket 2025. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

