Echipa masculina a Romaniei (David Popovici, Vlad-Stefan Stancu, Stefan Cozma, Patrick-Sebastian Dinu) a cucerit medalia de aur la Campionatul European de natatie juniori de la Otopeni, in proba de stafeta 4×100 m liber. David Popovici a inotat in primul tur si a scos cel mai bun timp al probei: 47 de secunde si 54 de sutimi. Urmatorii la schimburi au fost Vlad-Stefan Stancu si Stefan Cozma. Romania a intors a doua, dupa echipa Marii Britanii, iar in ultimul schimb a inotat Patrick-Sebastian Dinu, care a reusit sa readuca echipa tricolora pe pozitia intai. Romania s-a clasat pe primul loc, cu…