România a marcat Ziua Internaţională de Comemorare a Holocaustului Romania a marcat Ziua Internationala de Comemorare a Holocaustului Memorialul Yad Vashem. Foto: Arhiva. România a marcat ieri Ziua Internationala de Comemorare a Holocaustului. Într-o ceremonie la Templul Coral din capitala, presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca abuzurile si extremismele de orice fel nu pot fi tolerate, iar premierul Nicolae Ciuca a aratat ca Holocaustul reprezinta un capitol întunecat al istoriei, care nu trebuie uitat si minimalizat. O alta ceremonie a avut loc în judetul Salaj, de unde în 1944, peste 8.000 de evrei au fost deportati… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

