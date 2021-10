Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut o finantare de peste 5 miliarde de euro pentru modernizarea retelei feroviare de la aderarea la Uniunea Europeana si pana in prezent, insa a reusit sa reabiliteze cu bani europeni doar 500 de km de cale ferata, cele mai importante linii fiind Bucuresti-Constanta si Bucuresti-Predeal.…

- In scolile primare din Uniunea Europeana exista, in medie, 14 elevi la un invatator, insa clasele din Romania sunt cele mai numeroase, in conditiile in care in anul 2019 erau aproape 20 de elevi la un invatator, in timp ce in Grecia erau 8,7 elevi la un invatator, arata datele publicate marti de…

- Romania inregistreaza in acest an un maximum al productiei de floarea-soarelui, cu o crestere de aproximativ 1,22 milioane de tone fata de anul 2020, insa lipsa unor unitati de procesare la nivel national conduce la vanzarea materiei prime catre tari din Uniunea Europeana si nu numai, sustin reprezentantii…

- Medicul și parlamentarul Alexandru Rafila lanseaza un avertisment in care spune ca Romania va intra intr-un al patrulea val pandemic in toamna. „O sa avem un val 4 in septembrie-octombrie, ramane de vazut amplitudinea acestui val, pe de o parte. Pe de alta parte, cum va spuneam, depinde cine se imbolnavește…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca atingerea țintei de 5 milioane de persoane vaccinate nu e o veste atat de buna, avand in vederea ca a fost realizata cu doua luni mai tarziu decat anunțase Guvernul in luna aprilie, iar in ritmul in care se desfașoara…

- Dupa ce, in urma cu cateva luni, primarul Allen Coliban a anunțat ca „trebuie sa facem neaparat un Studiu de Fezabilitate pentu reintroducerea tramvaiului”, edilul are o noua inițiativa: reducerea vitezei de deplasare in municpiul Brașov pana la cel mult 30 km/ora. Viteza de circulatie in orase ar putea…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a urcat cu aproximativ 66% in primul trimestru al anului curent, fața de intervalul corespunzator al anului precedent, pana la 755,34 milioane de euro, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele…

