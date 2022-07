Stiri pe aceeasi tema

- Naționala masculina de baschet a Romaniei și-a asigurat calificarea in faza secunda a FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers, dupa ce „vulturii” au caștigat joi seara confruntarea cu selecționata similara a Luxemburg, cu scorul de 78-67. In urma acestui rezultat, naționala pregatita de antrenorul Dragan…

- Naționala masculina de volei a Romaniei a caștigat meciul cu Albania, scor 3-0, și Grupa B a Silver League cu cinci victorii din șase posibile. Meciul cu Albania, disputat, la Galați, nu a avut istoric. In fața unei formații care nu a facut niciun blocaj, dar care inaintea startului meciului mai avea…

- Nationala feminina de volei a Romaniei s-a impus, cu scorul de 3-0 (25-20, 25-21, 25-13), in fata selectionatei Ungariei, intr-o partida disputata la Alexandria, succes in urma caruia a terminat pe primul loc in clasamentul Grupei C si s-a calificat in semifinalele Golden League. Romania a ocupat primul…

