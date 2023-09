Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Croația se infrunta astazi, de la ora 17:30, in optimile de finala ale Campionatului European de volei masculin. Partida nu este televizata in Romania, dar va putea fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. Romania - Croația, live de la 17:30 Voleibaliștii tricolori s-au mutat la Varna de la Tel…

- In luna septembrie AntenaPLAY le aduce abonaților competiții sportive palpitante și cu miza importanta: preliminariile EURO 2024, cand Romania se intalnește cu Kosovo, Campionatele Europene de tenis de masa, cand jucatoarele vor lupta pentru supremație, cele mai tari partide din Liga Portugal și Serie…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa, sambata, de reprezentativa Elvetiei, scor 3-2, in a treia partida de la Campionatul European, la Monza Arena, potrivit news.ro.Scorul pe seturi al cconfruntarii Romania – Elvetia a fost 21-25, 25-18, 25-27, 25-19, 9-15.Tot sambata va avea…

- Romania a caștigat joi in fața Croației cu 3-1 (25-22, 25-21, 23-25, 25-19) dupa un meci consistent. In prima partida „tricolorele” au cedat in fața Italiei, campioana en titre, cu 0-3. Romania e una dintre cele mai tinere echipe de la acest Campionat European, avand o medie de varsta de 21 ani și 8…

- Romania este campioana europeana U19 in proba pe echipe, dupa ce Bianca Mei-Roșu (CSM Constanța) a dat tonul unei reveniri fantastice de la 0-2 la general impotriva Germaniei, cu Elena Zaharia (CSM Constanța) egaland situația și Ioana Singeorzan aducand punctul victoriei pentru o medalie de aur.Lotul…

- UEFA a anunțat luni brigada de arbitri pentru meciul Croația U21 – Romania U21, programat marți, 27 iunie, de la ora 19:00, la stadionul Steaua. Partida face parte din Grupa A, de la Campionatul European de fotbal Under 21, gazduit de Romania și Georgia.

- Romania va gazdui alaturi de Georgia, in perioada 21 iunie – 8 iulie, Campionatul European U21. Tricolorii fac parte din Grupa B si vor intalni Spania, Ucraina si Croatia. Toate meciurile Romaniei se vor disputa pe Stadionul Steaua, in BucurestiFrf,.ro, prezinta detalii despre primul adversar pe…

- Selecționerul Emil Sandoi a nominalizat joi cei 23 de jucatori din lotul Romaniei pentru Campionatul European U21. Naționala Romaniei U21 va participa in perioada 21-27 iunie la faza grupelor a Campionatului European U21, gazduit de Romania și Georgia.Tricolorii fac parte din Grupa B și vor intalni…