- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca Romania a intrat in valul 5 al pandemiei, precizand ca tara noastra se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de crestere din Europa, situandu-se pe locul doi sau trei in acest clasament.

- Autoritațile estimeaza ca in Romania vom avea intre 800.000 și 1 milion de cazuri active de COVID-19 in valul cinci al pandemiei, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. In acest context, redevine obligatorie masca de protecție de tip medical, iar persoanele cu forme medii de COVID-19 vor…