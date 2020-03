Romania a intrat in Scenariul 4. Suceava intra in carantina

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat luni seara ca municipiul Suceava intra in carantina. In carantina intra și 8 comune din jurul orașului.

- Aflata in izolare, impreuna cu familia ei, Oana Roman se confrunta cu noi probleme. Vedeta a anunțat ca a ramas fara curent, gaze și apa, intr-o perioada total nepotrivita. De cateva ore, Romania a intrat in carantina totala, din cauza epidemiei de coronavirus.„Dupa ce ca suntem inchiși in casa, iar…

- Președintele Iohannis a anunțat impunerea carantinei totale in Romania pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, incepand de miercuri 25 martie. Astfel, populația nu va mai putea parasi locuințele decat pentru a cumpara alimente sau medicamente, a se deplasa la locul de munca sau pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat noi restricții pentru cetațeni, conforme cu carantina totala. De miercuri dimineața, romanii nu mai au voie sa iasa din casa decat pentru urgențe, aprovizionare curenta, sau pentru a merge la serviciu. Persoanele peste 65 de ani nu mai au voie deloc sa iasa din…

- Nu se impune ca Bucurestiul si judetul Ilfov sa fie in carantina, in acest moment, declara Raed Arafat, secretar de stat in MAI.Raed Arafat a spus, miercuri, intr-o declarație de presa la MAI, ca nu se impune ca Bucurestiul si judetul Ilfov sa fie in carantina. In momentul in care exista…

- Alte trei cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, marți seara, numarul persoanelor infectate ajungand la 28. In aceasta situație, Romania intra in al doilea scenariu de raspuns la coronavirus.

- Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea vine cu un scenariu cu care arunca-n aer Romania! Pe fondul raspandirii coronavirusului, celebrul avocat anunța ca in țara noastra se va instala „starea de urgența”.In acest context, in Romania, Puterea va fi preluata de catre... Citește AICI scenariul care DINAMITEAZA…

- In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus, astazi, a avut loc o intalnire a grupului de suport tehnico-științific din care fac parte experți ai tuturor instituțiilor cu atribuții in gestionarea acestui tip de risc. In cadrul ședinței s-a…