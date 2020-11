Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre pomii seculari ai Iasului - Parul lui Sticea din Ciohorani - a intrat recent in „World Record Academy" ca fiind cel mai vechi pom fructifer care inca este rodnic din lume. Expertii au determinat faptul ca acesta ar avea 613 ani ca vechime, iar numele il poarta dupa cel al celui care l-a…

- Președintele Klaus Iohannis (61 de ani) și soția sa, Carmen (60 de ani), formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri oficiale din Romania. Lumea ii simpatiseaza pe cei doi mai ales pentru modestia și rafinamentul de care dau dovada de fiecare data cand se afișeaza in public. V-ați intrebat vreodata…

- Dupa ce, saptamana trecuta, a spus ca are indoieli cu privire la situația pandemica din Romania, Dan Bittman face acum noi declarații controversate legate de acest subiect. Invitat intr-o emisiunea live, moderata de Cristi Brancu pe pagina sa de Facebook, artistul a explicat ca nu se simte atacat de…

- Jurj Fica, sau „Tanti Fica” cum ii spun satenii, o vaduva de 76 de ani, care nu are copii, in varsta de 76 de ani, traieste singura intr-un catun din comuna Ceru Bacainti, judetul Alba și are un venit lunar de-a dreptul strigator la cer. Pensia femeii este de 15 lei. Tanti Fica și-a pierdut soțul in…

- Masurile de protecție impuse in contextul creșterii accelerate a numarului de infectari cu noul coronavirus au efecte benefice și in cazul prevenirii imbolnavirii cu virusul gripal. Experții in sanatate sunt de parere ca anul acesta gripa sezoniera va incepe mai tarziu ca de obicei tocmai mulțumita…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR).…

- Intenția vloggerului Selly de a intra intr-un live cu ministrul Educației, Monica Anisie, a starnit un val de comentarii negative pe rețelele de socializare din partea profesorilor. Dupa ce un cadru didactic a postat pe Grupul Profesorilor din Romania de pe Facebook ca Selly va fi fata in fata cu ministrul…

- O intamplare neobișnuita a avut loc, luni, la o școala din Romania, odata cu redeschidera unitaților de invațamant. Pentru pastrarea distanțarii sociale, unei educatoare i-a venit o ideea bizara: sa se foloseasca de o sfoara pentru ca elevii sa se țina la distanța unul de celalalt. Chiar la redeschiderea…