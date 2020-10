Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit secretarului de stat din Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Emil Dumitru, Romania a obținut o suma importanta de la Uniunea Europeana, prin programul de reziliența, pentru refacerea infrastructurii de irigații, desecare și drenaj. Conform oficialului MDAR, in Romania in ultimii…

- Deficitul balantei comerciale cu produse agroalimentare a fost de 807,3 milioane de euro, in primele cinci luni ale anului 2020, in scadere cu 13,2% fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmise la solicitarea AGERPRES.…

- Grupul Garanti BBVA Romania, unul dintre cele mai dinamice grupuri financiare de pe piața locala, care reunește Garanti BBVA, Garanti BBVA Leasing și Garanti BBVA Credite de Consum, a inregistrat venituri nete de 263,1 milioane lei in prima jumatate din 2020, anunța MEDIAFAX.In perioada ianuarie-iunie…

- Țara cu potențial agricol imens, Romania a importat cu 25% mai mult lapte, oua și miere, in primul trimestru. Exporturile au fost de aproape patru ori mai mici Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu…

- Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…

- Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…

- "Ne-am rugat de 4 luni de Guvernul Orban sa sprijine INDUSTRIA ALIMENTARA ROMANEASCA / am facut lege in Parlament pe care ei au atacat-o la CCR / am organizat intalniri si am tras semnale de alarma alaturi de producatori si de presa = DEGEABA! Guvernul Orban are ca misiune sa DISTRUGA Economia…

- Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…