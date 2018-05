Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, anul trecut, un deficit de 853,9 milioane euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 53% fata de anul 2016, cand a raportat 557,4 milioane de euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- Romania a exportat, in ianuarie, produse medicale si farmaceutice in suma de 65,5 milioane de euro, o valoare cu 1,8% mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Pe de alta parte, importurile de produse…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 2,9% din PIB in 2017 si o pondere a datoriei publice in PIB de 35%, printre cele mai scazute din Uniunea Europeana, potrivit datelor publicate luni de biroul european de statistica, Eurostat.Astfel, Romania a realizat in 2017 un PIB in valoare de…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 172 milioane euro in primele doua luni ale acestui an, cu 139% mai mare fata de ianuarie-februarie 2017, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate vineri.…

- Comertul online capata din ce in ce mai mult teren, inclusiv in zonele rurale ale Romaniei, sustinut in special de dezvoltarea tehnologiei si a penetrarii tot mai mari a smartphone-ului, astfel ca 26% dintre clientii celui mai mare retailer online din Romania, eMag, si 18% dintre comenzile plasate…

- Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG), liderul pietei romanesti de asigurari, a inregistrat anul trecut un avans de 3,7% al primelor subscrise, pana la 9,4 miliarde de euro. VIG detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata. In 2016, VIG…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- In perioada ianuarie – decembrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 6 464 milioane euro, comparativ cu 3 498 milioane euro in perioada ianuarie – decembrie 2016; in structura, balanta bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 774 milioane…