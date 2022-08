Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de cont curent a crescut cu peste 70%, ajungand la 12,298 miliarde de euro in prima jumatate a anului, de la 7,203 miliarde de euro in aceeași perioada din 2021, a anului trecut, arata datele BNR.

- ”In perioada ianuarie – mai 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,668 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,257 miliarde euro la 31 mai 2022 (70,1% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,9% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a…

- ”In perioada ianuarie – aprilie 2022, datoria externa totala a scazut cu 66 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 94,399 miliarde euro la 30 aprilie 2022 (70,2% din totalul datoriei externe), in scadere cu 2,8% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele patru luni ale acestui an, un deficit de 7,568 miliarde euro, cu aproape 84% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, de 4,114 miliarde euro, informeaza Banca Nationala a Romaniei, printr-un comunicat

- Ministrul Dezvoltarii Cseke Attila a anuntat, marti intr-o conferinta de presa, ca bugetul alocat initial Componentei 5 - Valul Renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta a fost integral accesat. Astfel, pe 30 mai, cand s-a incheiat primul apel de proiecte pentru aceasta componenta,…

- Republica Ceha, Slovenia și Emiratele Arabe Unite, au inregistrat primele cazuri de variola maimutei. Emiratele Arabe Unite au inregistrat un caz de variola maimutei, fiind primul stat din Golf unde a fost identificat virusul. De asemenea, Republica Ceha si Slovenia au inregistrat, marti, primele cazuri…

- Uniunea Europeana a inregistrat in martie un deficit al balantei comerciale de 27,7 miliarde de euro, fata de un plus de 18,7 miliarde de euro in perioada similara din 2021, in principal in urma majorarii importurilor de energie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

