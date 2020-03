Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne a anunțat marți seara o serie de masuri pentru impiedicarea raspandirii coronavirusului! Bisericile se inchid, sunt permise slujbele doar in aer liber, dar nu mai mult de

- Ministrul de interne, Marcel Vela, a anunțat marți seara ca se suspenda activitatea de servire și consum in restaurante, hoteluri, cafenele și localuri publice. Activitatea lor poate continua insa pentru livrare la domiciliu sau alte activitați, care nu presupun clienți intr-o incinta. Este vorba de…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, intr-o conferința de presa, la miezul nopții de duminica spre luni, ca s-a decis suspendarea tuturor zborurilor catre Italia și din Italia, pe toate aeroporturile, din 9 martie pana in 23 martie. Decizia a fost luata in cadrul Comitetului National pentru…