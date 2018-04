România a închis anul 2017 cu al treilea cel mai mare deficit din UE Romania a incheiat anul 2017 cu un deficit de 2,9% din Produsul Intern Brut, al treilea cel mai mare din Uniunea Europeana, dupa Spania (-3,1%) și Portugalia (-3,0%), arata datele date publicitații de biroul european pentru statistica Eurostat, preluate de Hotnews. In 2015 Romania a avut un deficit de -0,8% din PIB, care a urcat la -3,0% in 2016 pentru a scadea ușor la -2,9% anul trecut. In termeni absoluți, deficitul a fost mai mare in 2017 (-25.018 milioane lei) fața de 2016 (-22.678 milioane lei), dar procentual este mai mic deoarece PIB-ul a crescut sensibil. Romania se situeaza in continuare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

