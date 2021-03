Stiri pe aceeasi tema

- In 2020 piața locala de e-commerce (achiziții de la comercianții romani), e-tail și servicii, s-a ridicat la aproximativ 7 miliarde de euro, in creștere cu 36% fața de anul precedent, conform datelor interne și externe analizate de compania de plați online PayU, noteaza mediafax. „Comerțul…

- Asociația Forța Fermierilor, cea mai noua organizație din mediul asociativ agricol, solicita suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) cu un miliard de lei pentru acordarea despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara aferente anului 2020. In aceasta perioada,…

- Deficitul balantei comerciale a crescut in 2020, ajungand la 18,39 miliarde euro, mai mare cu 1,09 miliarde de euro decat cel inregistrat in 2019, in conditiile in care exporturile au scazut cu 9,9%, iar importurile s-au redus cu 6,6%, potrivit INS. Anul trecut, exporturile au insumat 62,17 miliarde…

- Romania a incasat din exporturile de seminte de floarea-soarelui in tarile intra si extracomunitare peste 413,9 milioane de euro in perioada ianuarie-septembrie 2020, in scadere cu 13,2%, fata de intervalul similar din 2019, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Romania a exportat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de 7,64 milioane de tone de grau si porumb, in scadere cu aproape 14% fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce incasarile au inregistrat un recul de 11,4%, pana la 1,47 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii…

