Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Naționala de Transport de Gaze Naturale „Transgaz” a anunțat ca, sambata, la orele pranzului, a inceput exportul de gaze catre Republica Moldova prin conducta Iasi-Ungheni, relateaza Agerpres . „Astazi (n.r. – sambata), la ora 13:00, a inceput transportul de gaze pe directia Romania – Republica…

- Romania a inceput sambata la orele pranzului exportul de gaze catre Republica Moldova prin conducta Iasi-Ungheni, informeaza Agerpres. "Astazi (sambata - n.r.), la ora 13:00, a inceput transportul de gaze pe directia Romania - Republica Moldova. Sunt nominalizati 1.023.266 de metri cubi. Compresorul…

- Compania SA „Energocom” a procurat astazi 10 milioane m3 de gaze naturale la preț de 997 EUR/1000 m3, se arata intr-un comunicat al companiei. Potrivit sursei citate, volumul de gaze va fi stocat in depozitele subterane din Ucraina și vor fi utilizate de Republica Moldova in cazul limitarii sau a…

- Separatiștii de la Tiraspol susțin ca deficitul de gaze in regiune a atins cifra de 55 de milioane de metri cubi, iar in cazul in care „Gazprom” va sista livrarile de gaze pentru Republica Moldova, atunci Centrala de la Cuciurgan va asigura cu energie electrica doar locuitorii din raioanele de est ale…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca a declarat ca Romania ar putea acorda Republicii Moldova, 5 milioane de metri cubi de gaze naturale per zi, insa nu mai mult. „Atunci cand am discutat cu premierul Gavrilița, am discutat despre 150 de milioane de metri cubi. Mai trebuie sa vedem ce cantitați putem…

- Compania de stat Energocom, cu care autoritațile din Republica Moldova vor sa inlocuiasca, potrivit Gazprom, operatorul controlat de gigantul rus, Moldovagaz, a obținut licența de la ANRE Romania și acum poate cumpara/vinde gaze naturale pe piața din Romania. Fii la curent cu cele mai noi…

- Concernul rus Gazprom fie ne va sista complet livrarile de gaze naturale de la 1 octombrie, fie va reduce volumele, prognozeaza expertul in domeniul energetic, Victor Parlicov. Expertul afirma ca trecerea la formula de iarna in formarea tarifului pentru gaze, care este una avantajoasa pentru Republica…