Guvernul Romaniei a inceput in forța sa aplice masuri pentru economisirea gazelor ceruta de Comisia Europeana. Astfel, un oraș municipiu de județ a fost anunțat ca nu va mai avea apa calda de la 1 august, timp de cel puțin o luna de zile, fara nicio justificare obiectiva. Este vorba despre Ploiești, capitala de județ […]