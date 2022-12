Stiri pe aceeasi tema

- „Romania a inceput astazi, 3 decembrie, la orele pranzului exportul de gaze catre Republica Moldova prin conducta Iasi-Ungheni”, au declarat reprezentantii Transgaz, transmite presa romana .

- Romania a inceput sambata la orele pranzului exportul de gaze catre Republica Moldova prin conducta Iasi-Ungheni, informeaza Agerpres. "Astazi (sambata - n.r.), la ora 13:00, a inceput transportul de gaze pe directia Romania - Republica Moldova. Sunt nominalizati 1.023.266 de metri cubi. Compresorul…

- Luni dimineața, Romania va avea, in total, 3 miliarde metri cubi gaze in depozite, ceea ce corespunde unui grad de umplere de 97,7% din capacitatea totala de inmagazinare, potrivit datelor furnizate de catre Transgaz. Și la carbune stam bine. Sunt 900.000 de tone de carbune in plus, in stocuri. "Nu…

- Guvernul premierului Natalia Gavrilita s-a reunit miercuri dupa-amiaza, pe intuneric, pentru a face economie de energie electrica in fata unui deficit care afecteaza Republica Moldova din cauza bombardamentelor rusesti asupra infrastructurii energetice din Ucraina, potrivit presei locale, intre care…

- O femeie in varsta de 45 de ani, originara din Ucraina, a fost trimisa in judecata de procurorii din Republica Moldova, dupa ce, in luna martie 2022 a incercat sa scoata de pe teritoriul țarii noastre spre Romania peste 12,7 milioane lei, in valuta straina. Responsabilii spun ca, deși la traversarea…

- Romania ofera un nou ajutor Republicii Moldova de 25,5 milioane de euro pentru educație și servicii de utilitate publica. Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de asistenta bilaterala Romania – Republica Moldova, reunit la Palatul Victoria, a aprobat mai multe note-concept in baza carora…

- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

- Noi am invatat niste lucruri aici, in Romania, am dezvoltat sisteme care pot sa ajute la dezvoltarea pietei de capital din Republica Moldova, a declarat, marti, in cadrul unui forum de specialitate, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…