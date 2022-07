Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a pus pe jar intreaga lume si a aratat cat de vulnerabili putem fi in cazul unui eventual atac. Cu lupte grele in Marea Neagra si o Rusie tot mai amenintatoare, ministerul roman al Apararii a pornit in cursa inarmarii. Noul program de inzestrare a Armatei cuprinde contracte…

- Alianța iși va spori semnificativ forța de reacție rapida, va mari numarul militarilor de pe teritoriul statelor de pe flancul de est, inclusiv Romania, și va desemna Rusia drept o amenințare directa la adresa securitații transatlantice, scrie BBC , in ziua inceperii reuniunii NATO de la Madrid. Astazi,…

- Politologul Cristian Parvulescu a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre vizita presedintelui Klaus Iohannis in Ucraina, ca a fost pregatia si ca Romania este premiata prin aceasta vizita, pentru tinuta pe care a avut-o, pentru politicile pe care le-a sustinut. Romania…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, liderul occidental care a petrecut cele mai multe ore la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin dupa izbucnirea razboiului, este acuzat ca tradeaza Ucraina. Ultimele cifre arata ca importurile franceze de gaz din

- Ucraina a primit „aproximativ 10% din armele” pe care le solicita partenerilor sai occidentali pentru a lupta in teren contra armatei ruse, a transmis marti Ministerul Apararii ucrainean, informeaza AFP. „Dintre armele de care avem nevoie, noi am primit circa 10%”, si-a exprimat regretul adjunctul ministrului…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca a discutat joi cu Emmanuel Macron despre ajutorul militar al Frantei pentru Ucraina, inclusiv "armament greu", a precizat seful statului francez, precum si despre candidatura Kievului la intrarea in Uniunea Europeana,

- Ministrul ucrainean de Externe i-a spus omologului sau francez ca este satul de amanari si de solutii speciale. Dmitro Kuleba a cerut un raspuns concret si rapid la cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeana. Declaratia vine ca raspuns la propunerea lui Emmanuel Macron de a crea o noua structura,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron cere statelor membre ale Adunarii Mondiale a Sanatatii (OMS) sa susina o rezolutie care condamna agresiunea militara a Rusiei in Ucraina si care ”reafirma deplina solidaritate a Frantei si Uniunii Europene (UE) cu Ucraina”, relateaza AFP. ”Condamnam cu cea mai…