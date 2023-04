Stiri pe aceeasi tema

- Dan Hurduc, fermier si cultivator de cereale, sustine ca problema majora este ca agricultorii nu-si pot vinde marfa, ca Portul Constanta este suprasolicitat. El a explicat ca Ucraina produce de trei, patru ori mai multe cereale decat Romania, iar tara noastra nu poate suporta logistic cantitatile de…

- Oferta de cozonaci din perioada Sarbatorilor Pascale va fi de aproximativ 6 milioane in acest an, mai mica decat cea din perioada Craciunului cand sunt mai multe zile de sarbatoare, iar din aceasta cantitate in jur de 600.000 de bucati vor merge la export, sustine presedintele Patronatului Roman din…

- „Este din ce in ce mai evident ca Decizia Comisiei Europene de a ridica taxele vamale pentru produsele provenite din Ucraina a generat efecte negative tuturor statelor din regiune. Cerealele provenite din Ucraina au provocat blocaje comerciale, au destabilizat piata, au generat prabusiri ale preturilor,…

- Presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, Valeriu Tabara, atrage atenția guvernanților ca agricultura romaneasca se afla intr-un mare pericol din cauza prețurilor de dumping ale importurilor de cereale din Ucraina. Acesta arata ca fermierii romani nu au reușit…

- Cezar Gheorghe, consultant pentru Clubul Fermierilor Romani, expert analist pentru comertul cu cereale, a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca cerealele ucrainene au afectat performanta financiara a fermierilor romani si ca s-au dublat costurile logistice pe…

- Preturile scazute de achizitie a laptelui in Bulgaria au fortat multi crescatori de animale sa protesteze la Haskovo, transmite 24Chasa, preluat de g4media.ro. Dar in timp ce in restul tarii sunt nemultumiti de situatia laptelui, la Drachevo, Mihail Mihailov reuseste sa depaseasca problemele din sector.…

- Pretul ingrasamintelor pe baza de azot a scazut spectaculos in ultima perioada pe fondul ieftinirii gazelor naturale. In piata, cererea ramane moderata, in conditiile in care oferta este mare la nivel international, existand stocuri ridicate. Dupa un an 2022 extrem de dificil, pornind de la preturile…