- Romania a importat, in primele sase luni din 2018, o cantitate de titei de circa 4,18 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 861.400 tep (26%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia…

- Volumul investitional pe piata imobiliara din Romania a scazut cu 27% in primul semestru al anului, fata de intervalul similar din 2017, pana la valoarea de 386 de milioane de euro, dar cu toate acestea piata locala a fost mai ...

- "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona si sa o punem sub control. O putem face cu munca, cu atentie, cu multa grija si fara aceasta incrancenare intre noi, cu mult calm…

- Banca Comerciala Romana (BCR), cea mai mare banca din Romania, parte a Erste Group, a obtinut in primul semestru un profit net de 697 milioane lei (149,7 milioane euro), fata de 305 milioane lei in primele sase luni din 2017, in conditiile unui avans de peste 50% in creditarea persoanelor fizicei,…

- BCR, cea mai mare banca din Romania din punct de vedere al valorii activelor, a anuntat marti un avans de 128% al profitului net in primul semestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 697 milioane lei (149,7 milioane euro), in contextul in care a inregistrat un avans de peste 50% al creditarii...

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2018, o cantitate de titei de peste 3,46 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 620.100 tep (21,8%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Compania americana Ellaal Goldberg Corporation și-a anunțat ca iși extinde valoarea investițiilor pe care vrea sa le faca in mass media locala din Romania la 50 de milioane de dolari. Compania a subliniat ca infuzia de capital pe care vrea sa o faca in media romaneasca doresc sa aiba un impact benefic…

- Romania a importat, in primul trimestru din 2018, o cantitate de titei de 2,117 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 467.300 tep (28,3%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Productia…