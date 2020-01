Romania a importat milioane de tone de titei in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele 10 luni din 2019, o cantitate de titei de 7,17 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 167.700 tep (2,4%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat…

- Un report de aproximativ 19,93 milioane lei (peste 4,17 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Loto 6/49, iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,88 milioane lei (peste 394.500 de euro), anunta Loteria Romana. La Joker, la categoria I, este in…

- Primariile pot depune cereri de finantare pentru statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet pana la data de 31 martie a anului viitor, dupa ce Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit termenul initial care urma sa expire in 13 decembrie.…

- Productia de zahar a Rusiei s-a dublat in ultimul deceniu, iar in sezonul actual ar urma sa inregistreze un salt de 20% pana la un nivel record, gratie conditiilor meteo favorabile, astfel incat producatorii sunt obligati sa depoziteze zaharul rafinat in aer liber (ceea ce ii afecteaza calitatea) sau…

- Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.…

- Productia interna de energie a insumat 15,02 milioane tep, in primele noua luni, in scadere cu 3% (498.000 tep) fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), relateaza News.ro.Citește și: Deputata exclusa din PSD 'da…

- British Steel, producatorul britanic de otel aflat in insolventa, va fi cumparat de grupul chinez Jingye cu suma de 70 de milioane de lire sterline (81,25 milioane de euro), o decizie care va salva mii de locuri de munca in Regatul Unit, a anuntat luni BBC, transmite Reuters. De asemenea,…

- Austrian Airlines, subsidiara Lufthansa, intentioneaza sa concedieze aproximativ 500 de angajati, ca parte a eforturilor de a-si reduce costurile anuale cu aproximativ 100 de milioane de euro (112 milioane de dolari), au declarat luni pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…