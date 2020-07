Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de legume au crescut in Romania, in 2019, pana la o valoare de 516 milioane de euro, in topul produselor fiind legumele congelate, cartofii, morcovii, legumele pastai uscate si tomatele, arata rezultatele unui studiu realizat de Cooperativa Tara Mea, date marti publicitatii, relateaza…

- Țara cu potențial agricol imens, Romania a importat cu 25% mai mult lapte, oua și miere, in primul trimestru. Exporturile au fost de aproape patru ori mai mici Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu…

- Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…

- Romania a importat 118.525 de tone de carne si organe comestibile in primul trimestru din acest an, in crestere cu 7,4%, fata de perioada similara din 2019, iar valoarea acestor importuri s-a majorat cu 43%, pana la 257,35 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata…

- Am scris recent un articol despre faptul ca harta lumii este inșelatoare sub aspectul dimensiunii relative a țarilor (cat de mari sunt țarile, din punct de vedere al suprafeței, una fața de alta, in mod real). Pe harta lumii, de exemplu, Groenlanda pare sa fie de aceeași dimensiune cu Africa. In realitate,…

- Piata berii din Romania a inregistrat, in 2019, un volum in crestere cu 0,4%, pana la 16,8 milioane de hectolitri, iar consumul anual de bere pe cap de locuitor s-a ridicat la 86 de litri, arata datele publicate, miercuri, de Asociatia Berarii Romaniei, potrivit Agerpres. Conform statisticii, eforturile…

- Un numar de 2,2 milioane de doze de sulfat de hidroxiclorochina (HQS) a 200 mg au fost cumparate de Unifarm, cantitate ce ajunge pentru aproape 100.000 de bolnavi de Covid-19.Primele 200.000 de doze din acest medicament vor ajunge in depozitele Unifarm incepand de joi, 16 aprilie 2020.Cele 2,2 milioane…