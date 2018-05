Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat, in primele doua luni din 2018, lemn si pluta in suma de 89,8 milioane de euro, o valoare cu 1,5% mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a exportat, in primele doua luni din 2018, produse medicale si farmaceutice in suma de 130,6 milioane de euro, o valoare cu 1,8% mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 967 milioane euro in primul trimestru al acestui an, cu 25,6% mai mare fata de ianuarie-martie 2017, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In ianuarie-martie…

- Romania a exportat, in ianuarie, produse medicale si farmaceutice in suma de 65,5 milioane de euro, o valoare cu 1,8% mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Pe de alta parte, importurile de produse…

- Romania a exportat, in ianuarie 2018, lemn si pluta in suma de 49,7 milioane de euro, o valoare cu 19,4% mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Importurile de lemn si pluta s-au cifrat…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2018, o cantitate de titei de 1,453 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 242.500 tep (20%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Productia…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 172 milioane euro in primele doua luni ale acestui an, cu 139% mai mare fata de ianuarie-februarie 2017, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate vineri.…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in februarie cu 7,6% fata de luna februarie a anului trecut, pana la 5,46 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).Citește…