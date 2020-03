In perioada 1-5 martie, Federatia Romana de Fotbal a fost gazda seminarului cu numarul 51 UEFA Share: Dezvoltarea fotbalului in scoli. Intalnirea sa tinut la hotelul Countyard by Marriott. Alaturi de reprezentantul UEFA pe zona de grassroots, Stuart Grieve, au mai participat reprezentanti din Ucraina, Belgia, Franta, Olanda, Polonia, Spania si Turcia. Temele de discutie […]