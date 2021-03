România a fost învinsă în Armenia, scor 2-3, după ce a condus cu 2-1 Romania a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-2 (0-0), de echipa Armeniei, in etapa a III-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au condus cu 2-1 si jucat in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Puscas, din minutul 77, primind doua goluri. Au marcat: Spertian ’56, Haroian ’86, Barseghian ’89 (p) / Cicaldau ’62, ’72. 1-0, min. 56: Spertian a marcat pe contraatac, cu un sut de la 20 de metri, balonul fiind deviat de Tosca si lovind bara, inainte de a intra in plasa 1-1, min. 62: Bancu a trimis un balon in marginea careului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

