România a fost învinsă de Spania în meciul amical de handbal masculin Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de valoroasa echipa a Spaniei cu scorul de 35-31 (20-13), sambata, intr-un meci de pregatire desfasurat la Aviles. Tricolorii au cedat la aceeasi diferenta a in primul meci amical contra Spaniei, desfasurat joi si incheiat cu scorul de 33-29 (16-15) pentru gazde. Campioana europeana en titre a dominat clar prima repriza, pe care a incheiat-o la o diferenta de sapte goluri, 20-13, dupa ce a mai avut 15-8 (min. 20) si 16-10 (25). In repriza secunda, diferenta a crescut la opt goluri, 22-14 (35) si chiar la zece goluri,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

