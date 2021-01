Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de autovehicule aflate in atentia autoritatilor din tara si din strainatate, semnalate furate sau cautate, au fost descoperite la frontiera in primele 11 luni ale anului, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al IGPF, in urma misiunilor desfasurate in punctele de trecere a frontierei…

- Un oficial belgian a facut publice, din greșeala, prețurile negociate pentru vaccinurile anti-COVID, scrie publicația Politico.eu. Postarea a fost ștearsa la scurt timp, insa nu destul de repede ca presa sa salveze datele comunicate. Cel mai ieftin vaccin negociat de UE este cel de la Oxford-AstraZeneca,…

- 37 de state se afla in continuare pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care este obligatorie carantina la intrarea in Romania. Niciunul dintre statele din lista nu are o comunitate atat de masiva de romani precum Italia, recent elimitata din aceasta categorie. Nici romanii care revin…

- Judecatoria Chișinau sediul Ciocana a emis mandat de arest de 18 zile pe numele fostului deputat roman PSD, Cristian Rizea. Decizia a fost luata cu puțin timp in urma, anunța jurnaliștii deschide.md. Pe 4 noiembrie, Ministerul roman Justiției a cerut autoritaților din Republica Moldova extradarea lui…

- O platforma folosita in cadrul programului de digitalizare a sistemului de educație din Romania a fost lansata fara a conține date și informații complete, ci doar o succinta prezentare. Ministrul educației, Monica Anisie, a anunțat, luni, lansarea in dezbatere publica a strategiei pentru “digitalizarea…

- CEZ Group a aprobat vanzarea activelor sale din Romania catre fondurile administrate de Macquarie Infrastructure and Real Assets (“MIRA”), a anuntat vineri compania. Activele constau in sapte companii, inclusiv reteaua de distributie a energiei electrice, furnizarea de electricitate si cel mai mare…

- Soferii ar putea circula pana la finalul anului pe inca 58 de kilometri de autostrada in Romania, arata rapoartele din teren ale constructorilor, potrivit ziare.com. Autoritatile estimeaza ca, pana la finalul anului 2020, ar putea fi gata tronsonul Rasnov – Cristian, centura Bacaului si lotul 1 din…

- Comunitațile de romi din Bulgaria au fost stropite cu dezinfectant de avioane folosite in agricultura pentru a impraștia insecticide, in contextul in care numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus a crescut in aceasta țara. In Slovacia, satele locuite de romi au fost singurele in care testele…