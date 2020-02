Romania a fost in topul inflatiei din UE si in ianuarie Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,4% in ianuarie, in crestere comparativ cu 1,3% luna precedenta, si de 1,7% in Uniunea Europeana, de asemenea in urcare fata de 1,6% luna anterioara, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Ungaria si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).



Comparativ cu situatia din decembrie, rata anuala a inflatiei in ianuarie a scazut in cinci state membre, a ramas stabila in alte cinci state si a crescut in 18 de tari membre UE.



Cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei…

Sursa articol si foto: business24.ro

