- Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a prezentat vineri a 20-a editie a Raportului anual privind incendiile forestiere din Europa, Orientul Mijlociu si Africa de Nord, pentru anul 2019. ”In anul cu cele mai dezastruoase efecte ale incendiilor de padure pe plan mondial din istoria recenta, peste 400 000…

- TransferGo, una dintre companiile de transfer de bani cu cea mai accelerata dezvoltare din lume, anunța astazi incheierea unui parteneriat cu Visa, liderul global in domeniul plaților digitale, pentru a oferi transferuri internaționale de bani, in timp real [1] , direct pe cardurile bancare ale destinatarilor.…

- Romania este tara europeana care a inregistrat cele mai multe decese cauzate de COVID-19 la fiecare 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, potrivit datelor actualizate duminica de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC).TOPUL la rata deceselor provocate de COVID-19 la…

- Consumul de energie electrica in mai a inregistrat, conform Eurostat, niveluri foarte scazute in mai multe țari, in special in Spania și Polonia (ambele -13,7% comparativ cu mai 2019), Slovenia (-13,4%), Croația (-11,9%), Romania (-11,8 %) și Portugalia (-11,6%), anunța MEDIAFAX.De la jumatatea…

- Comisia Europeana este dispusa sa acorde Romaniei 4 miliarde de euro pentru plata șomajului tehnic. Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri privind acordarea unui sprijin financiar de 81,4 miliarde euro, din cadrul Instrumentului SURE, pentru 15 state membre, dintre care 4 miliarde euro…

